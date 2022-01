Morta Silvia Tortora, giornalista e figlia di Enzo: scomparsa a 59 anni

La giornalista Silvia Tortora è morta a 59 anni in una clinica romana. La donna era la figlia di Enzo Tortora, famoso conduttore televisivo.

Silvia Tortora, giornalista per la televisione e la carta stampata, è morta nella notte a 59 anni in una clinica romana. La donna era figlia del giornalista e noto conduttore televisivo Enzo Tortora. La figlia dello storico volto Rai ha lavorato con Giovanni Minoli a Mixer e a La storia siamo noi, per cui ha realizzato delle grandi interviste.

Morta Silvia Tortora, giornalista e figlia di Enzo: la sua carriera

Silvia Tortora ha collaborato con il settimanale Epoca e in seguito ha pubblicato diversi libri, tra cui Cara Silvia, che raccoglie le lettere che il padre Enzo le aveva scritto dal carcere. Dal 2009 ha condotto Big con Annalisa Bruchi. Nella vita privata ha sposato l’attore francese Philippe Leroy, con cui ha avuto due figli, Philippe e Michelle.