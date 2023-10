È morta Suzanne Somers, attrice di Tre cuori in affitto e Una bionda per papà. La donna aveva 76 anni.

Morta Suzanne Somers: attrice di “Tre cuori in affitto”

Suzanne Somers è scomparsa all’età di 76 anni. L’attrice combatteva contro un cancro al seno, che le era stato diagnosticato 23 anni fa. A dare notizia della sua scomparsa è stata la famiglia, il marito Alan Hamel, il figlio Bruce e i parenti stretti con lei nella casa di Palm Springs, in California. L’annuncio è stato dato con un post sui social network, accompagnato dalla foto dell’attrice. “Suzanne Somers è morta serenamente a casa nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23 anni. Suzanne era circondata dal suo amorevole marito Alan, dal figlio Bruce e dagli affetti più stretti. La sua famiglia si era riunita per festeggiare il suo 77° compleanno il 16 ottobre. Celebreranno invece la sua straordinaria vita, e vorranno ringraziare i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata tantissimo” è il messaggio della famiglia.

Suzanne Somers morta a 76 anni: la sua carriera

Suzanne Somers è diventata famosa negli anni Ottanta per il suo ruolo della bionda Chrissy Snow nella sitcom Tre Cuori in Affitto. Un’interpretazione che le valse la candidatura al Golden Globe come miglior attrice. La donna viene ricordata anche per il famoso ruolo di Carol in Una bionda per papà, negli anni Novanta, accanto a Patrick Duffy. Durante la sua carriera ha anche recitato per il grande schermo, in film quali American Graffiti, nel 1973, con Richard Dreyfuss e Ron Howard, e Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Nel 1996 è stata anche una guest star nei panni di se stessa in un episodio de I Simpson.