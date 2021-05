Morte Carla Fracci, il marito: “Ho chiuso il telefono, non resisto emotivamente”

Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della ballerina.

Il marito di Carla Fracci, Beppe Menegatti, ha espresso il suo cordoglio dopo la scomparsa della celebre étoile italiana, scomparsa il 27 maggio dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Carla Fracci: il marito

Carla Fracci è scomparsa il 27 maggio 2021 dopo una lunga battaglia contro un tumore.

Suo marito, Beppe Menegatti, ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte della moglie, a cui era legato da ben 73 anni. L’uomo ha dichiarato di essere grato per i messaggi d’affetto ricevuti ma ha anche detto di non riuscire a rispondere al telefono per le troppe emozioni e il dolore dovuti alla scomparsa della celebre ballerina.

“Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste.

Troppo”, ha dichiarato Beppe Menegatti, e ancora: “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato.”

Carla Fracci: la vita privata

Carla Fracci e Beppe Menegatti si erano conosciuti nel 1953, quando l’étoile aveva appena 18 anni.

I loro occhi s’incrociarono per la prima volta in una sala prove del Teatro la Scala, dove Menegatti si era recato per scegliere alcune ballerine per lo spettacolo Mario il Mago. Le nozze tra i due si tennero 10 anni dopo e in successivamente i due ebbero il loro primo ed unico figlio, Francesco. Beppe Megatti è rimasto accanto alla ballerina anche durante la sua battaglia contro la malattia.

Carla Fracci: la scomparsa

In tanti sui social, in queste ore, stanno omaggiando e celebrando la celebre étoile scomparsa a 84 anni. Carla Fracci era famosa in tutto il mondo per la sua grazia e il suo straordinario talento, e senza dubbio è stata una delle ballerine italiane più famose del mondo. Nel corso della sua lunga e importante carriera nel mondo della danza si era esibita con alcuni degli interpreti più famosi del mondo e aveva interpretato alcuni dei personaggi più famosi del mondo della danza.