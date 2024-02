La notizia della prematura morte di Carlotta Dessì ha gettato nello sconforto il mondo del giornalismo e della televisione. Carlotta, nota inviata di programmi come Fuori dal Coro e Pomeriggio5, aveva soli 35 anni ed era impegnata in una coraggiosa battaglia contro una malattia che l’aveva colpita dall’estate precedente.

La giovane giornalista era un volto familiare per i telespettatori delle reti Mediaset, la sua presenza in tv insieme all’amico Mario Giordano a dicembre scorso aveva evidenziato il suo coraggio. Negli ultimi mesi Giordano, conduttore e giornalista, aveva più volte elogiato la sua determinazione.

Morte Carlotta Dessì, il messaggio di Barbara D’Urso

Barbara d’Urso, con cui Carlotta aveva collaborato a Pomeriggio5, ha voluto rendere omaggio pubblicamente alla giornalista cagliaritana.

L’ex conduttrice del noto programma pomeridiano in onda su Canale 5, le ha scritto questo messaggio postato sul profilo X (ex Twitter): “Cara Carlottina…Per tanti anni sei stata la mia collega a Pomeriggio5… Negli ultimi tempi abbiamo condiviso tante parole e messaggi…Entrambe nutrivamo la speranza che ce l’avresti fatta…Sono profondamente rattristata e ti voglio tanto bene”.

Carlotta Dessì, l’ultimo messaggio a Fuori dal coro

La giornalista, figura familiare per gli spettatori dei programmi Mediaset, avrebbe festeggiato il suo 35esimo compleanno il prossimo 15 febbraio.

Durante la sua ultima comparsa in TV, che risale a dicembre 2023 quando partecipò in diretta a Fuori dal coro, aveva così scritto sul suo profilo Instagram: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno. Ma da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento”

Poi Carlotta ha proseguito: “Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai. Anche se la strada sarà lunga e a tratti complicata. Perché vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a Mario Giordano e alla splendida squadra di Fuori dal coro”.