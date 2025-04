Attraverso un comunicato stampa il medico legale di New York ha svelato le cause del decesso dell'attrice.

Michelle Trachtenberg, la morte dell’attrice a 39 anni

Michelle era molto nota al pubblico per il ruolo di Georgina Sparks nella serie tv “Gossip Girl” e per quello di Dawn Summers in “Buffy”. L’attrice è stata trovata senza vita nel suo appartamento a New York. Il medico legale della Grande Mela ha ora comunicato le cause che hanno portato al decesso la giovane attrice.

Morte Michelle Trachtenberg, la star di Buffy e Gossip Girl: svelate le cause del decesso

Il medico legale di New York ha rivelato le cause della morte dell’attrice Michelle Trachtenberg avvenuta lo scorso mese di febbraio. Michelle è morta a causa di complicazioni dovute al diabete mellito, una malattia metabolica cronica che si caratterizza per la presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue. Michelle ne soffriva già da anni e, seguito di complicanze, è arrivata la morte.