Morte Piero Angela, chi è la moglie Margherita Pastore: per lui rinunciò alla carriera

Il loro è stato un amore che solo la morte dell'amato Piero Angela ha spezzato. Chi è Margherita, la donna con cui è stato legato oltre 60 anni.

Lei era una promettente ballerina di danza, lui lavorava come già corrispondente al tg. Quello tra Piero Angela e la moglie Margherita Pastore è stato un amore arrivato improvvisamente, con un colpo di fulmine. Solo la morte dell’indimenticabile divulgatore scientifico sopraggiunto in queste ultime ore ha messo fine ad un matrimonio durato 66 anni e dal quale sono nati i due figli Alberto e Christine.

Addio a Piero Angela, chi è la moglie Margherita Pastore

Di Margherita Pastore non sappiamo molto se non che sarebbe potuta diventare una stella della danza, carriera che è stata però anteposta alla famiglia. Margherita, allora giovanissima aveva scelto di interrompere gli studi a La Scala per raggiungere Piero Angela a Parigi dove quest’ultimo lavorava per il telegiornale.

Di lei aveva raccontato: “Per la pazienza è davvero una santa. Ci conoscemmo a una festa. Io avevo 24 anni e lei 18.

Fu un vero colpo di fulmine. È sempre voluta restare lontano dai riflettori: in famiglia, io e mio figlio Alberto eravamo più che sufficienti”.

“Ho il senso di colpa di averle interrotto la carriera”

in un’intervista a Superquark Piero Angela aveva rivelato di non aver vissuto a cuore leggero la decisione della moglie e, anzi, di aver provato del rimorso: “Ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera, anche se lei assicura di non avere rimpianti.

Ancora oggi tra noi c’è molto affetto, molto amore”.

I due si erano conosciuti ad una festa quando erano giovanissimi. Lei ne aveva appena 18, mentre lui 24. Lui si mise a suonare al pianoforte e fu così che la conquistò: “Era all’ultimo anno alla Scala, una ballerina con un grande avvenire, poi arrivò King Kong a sbaragliare tutto. Ci siamo sposati, abbiamo avuto subito i nostri due figli di cui siamo felicissimi”.