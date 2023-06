Nella mattinata di oggi si è appresa la triste notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi: tra chi ha voluto ricordarlo, c’è anche Emilio Fede.

«Due fratelli: io e lui eravamo come fratelli»: così Emilio Fede ha definito il suo rapporto con Silvio Berlusconi. Una persona che l’ex direttore di TG4 conosceva bene sotto tutti i punti di vista.

«Mi sento male, sono davvero molto triste. Una persona come Silvio per me è indimenticabile, finché vivrò non potrò mai scordarmi di lui. In tutte le situazioni, anche in quelle politiche oltre che professionali, io ero sempre accanto a lui, la nostra era più di un’amicizia: ci vedevamo tutti i giorni, per questo parlo di fratellanza fra me e lui».