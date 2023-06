Morte Silvio Berlusconi: Potere al Popolo si rifiuta di mostrare cordoglio

Potere al Popolo: "Niente cordoglio per la morte di Berlusconi", firmato da "I soliti comunisti"

Nessun cordoglio da parte di Potere al Popolo. Un tweet del movimento politico di sinistra è finito nelle ultime ore nell’occhio del ciclone per aver deciso di fare un passo indietro nel diffuso moto di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Ad una manciata di ore dall’annuncio finale della scomparsa di Silvio Berlusconi, non tutti ricordano con piacere l’ex premier. Tra questi c’è anche Potere al Popolo che, dinanzi ai numerosi messaggi di cordoglio provenienti dal mondo della politica, ha deciso di farsi da parte.

“No, non era un grande statista, non era una brava persona“. Così scrivono sui loro canali social, commentando la notizia della scomparsa di Berlusconi. Un messaggio firmato da ‘i soliti comunisti‘ che prosegue: “No, non vogliamo dimostrare il nostro cordoglio“.

Da Potere al Popolo precisano: “Berlusconi è stato uno dei loro, un nemico. E come tale va ricordato“, concludono dal movimento politico. La stessa firma al tweet, ‘I soliti comunisti‘, è un rimando alla retorica battaglia che il fondatore di Forza Italia ha fatto negli anni.

Celebre fu infatti la frase di Silvio Berlusconi che rivolse con un’amara ironia in una passata occasione “Sarete sempre dei poveri comunisti“. Tale frase s’è ritagliata un posto nella storia, ed oggi ritorna, a parti invertite.