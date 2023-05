Morte Tina Turner, le storia e gli aneddoti sulla diva del rock

Tina Turner è stata senza ombra di dubbio una delle voci più belle e importanti della storia della musica rock. Questa grande interprete ha lasciato un vuoto che sarà impossibile colmare. Solo per citare alcuni titoli: “The Best”, “We don’t need another Hero”, “Goldenye” e naturalmente l’indimenticabile featuring con Eros Ramazzotti, “Cose della vita”.

Eppure, in molti non sanno che la sua vita è stata scandita anche da momenti molto difficili come la carriera da solista che era partita a rilento, passando per la recente scomparsa del figlio Ronnie, scomparso il 9 dicembre 2022 a 62 anni.

Morte Tina Turner, gli esordi e l’inizio della carriera solista

Tina Turner è nata il 26 novembre 1939 con il nome di Anna Mae Bullock a Nutbush, nel Tennessee. Il padre è un pastore e sarà proprio grazie al coro della chiesa della sua città che la giovane muoverà i primi passi dimostrando di essere davvero un talento precoce. Nel 1956 i genitori si separano: a seguito di ciò si trasferirà a St. Louis. Qui farà la conoscenza di Ike Turner dal quale prenderà il cognome e che nel 1960 diventerà suo marito.

Il successo del duo Ike & Tina Turner raggiunto tra gli anni ’60 e ’70 sarà travolgente, ma nel 1978 tutto finirà definitivamente con il divorzio della coppia. La carriera di Tina è però solo all’inizio: già nella seconda metà degli anni ’70, tra il 1974 e il 1979 pubblicherà per la United Artists ben quattro album, ma la svolta avverrà all’inizio degli anni ’80 quando Tina instaurerà un fortunato sodalizio con Roger Davies che era stato anche il manager di Olivia Newton-John. Con i B.E.F. (British Electric Foundation) inciderà nel 1982 Ball of confusion, che riscuoterà un certo successo, sopratutto nelle discoteche europee. Il video sarà inoltre tra i primi di una donna afroamericana ad essere trasmesso su MTV. Nel 1984 Private Dancer la consacrerà definitivamente come regina del rock: l’album venderà oltre venti milioni di copie senza contare che “What’s Love Got to Do with It” salirà in cima alla Billboard Hot 100 USA. Nel 1989 inciderà “The Best”, cover del brano interpretato originariamente da Bonnie Tyler, mentre tra la metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 metterà a segno altri successi come “Goldenye” (1995), brano d’apertura dell’omonimo capitolo della serie di film di 007, “Cose della vita” (1997) in coppia con Eros Ramazzotti e “Teach me again” (2006) con un’altra voce italiana, Elisa.

Gli ultimi anni

Nel 2008 Tina Turner ha celebrato i 50 di carriera con il “Tina 50th Anniversary tour”, mentre in anni più recenti, Tina ha lavorato ad un musical basato sulla sua vita dal titolo “Tina” che è andato in scena per la prima volta a Londra, nel 2018, mentre l’anno successivo è approdato a Broadway. Infine a luglio 2020 ha raggiunto un altro traguardo: con Kygo ha inciso il remix di What’s Love Got to Do with It che l’ha portata ad essere l’unica artista nel Regno Unito ad essere entrata nella top 40 per ben sette decenni consecutivi.