Morte ventenne a Piacenza, il fratello della vittima è indagato a piede libero

Nelle scorse ore la comunità di Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza è stata sconvolta dopo che Enrico Aliagj, un giovane di appena 20 anni, è morto dopo essere stato ucciso da un colpo di pistola. Proprio su questo fronte, sono arrivati importanti aggiornamenti sulla vicenda: il fratello della vittima di 18 anni è stato indagato a piede libero: l’accusa è quella di omicidio volontario anche se starebbe prendendo piede l’ipotesi dell’incidente.

Morte ventenne a Piacenza: il fratello è stato ascoltato nella notte

Il giovane fratello del ventenne – si apprende – è stato ascoltato nella notte presso la Caserma dei Carabinieri di Piacenza dal sostituto procuratore Daniela Di Gerolamo. Il legale della Difesa, Fabio Callegari, a tale proposito, ha spiegato che “ha risposto spontaneamente a tutte le domande del pubblico ministero e ha spiegato che suo fratello stava maneggiando una pistola dal quale sarebbe accidentalmente partito il colpo che lo avrebbe ferito”.

Ha altresì aggiunto di “aver immediatamente dato l’allarme per far intervenire i soccorsi e si sarebbe immediatamente messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.

I fatti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 2 giugno, gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti per prestare soccorso alla vittima che sarebbe deceduta di lì a poco, durante la disperata corsa contro il tempo per salvarla. Contestualmente – riporta Il Fatto Quotidiano – i militari dell’arma hanno fatto ingresso nell’appartamento dopo che il fratello minore del ventenne è rimasto barricato in casa per delle ore.