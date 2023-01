Il fondatore dei McFly’s Got Time e compositore di colonne sonore, Alessandro Speranza, è morto all’età di 27 anni.

Pare che il giovane artista fosse malato da tempo.

Morto Alessandro Speranza, fondatore dei McFly’s Got Time e autore di colonne sonore: aveva 27 anni

Si è spento all’età di 27 anni Alessandro Speranza, musicista romano e fondatore della band folk McFly’s Got Time. Il giovane uomo si stava specializzando nella composizione di colonne sonore per il Cinema. A questo proposito, uno dei suoi ultimi post condivisi su Facebook annunciava l’accettazione al Torino Film Festival del cortometraggio Pizza Panicdi Leonardo Malaguti del quale il 27enne aveva curato le musiche.

In merito alla prematura scomparsa del musicista che nel 2019 si era laureato al Conservatorio di Santa Cecilia, il Corriere ha riferito che fosse malato da tempo.

Nel 2015, Speranza aveva creato la sua band insieme al chitarrista Michele Proietti. Al gruppo, poi, avevano aderito anche Alessandro Rizzo al basso ed Emanuele Fragolini alla batteria e alle ripercussioni.

Formazione e carriera musicale

Dopo aver appreso la drammatica notizia, Nicola D’Amati, che aveva arrangiato Elsewhere, primo EP dei McFly’s Got Time, pubblicato in maniera indipendente nel 2016, ha postato un messaggio su Facebook.

“ho perso la persona più simile per me a un fratello nella vita […]. Alessandro Speranza è stato un enorme musicista, prima come cantautore pop, poi come compositore, prevalentemente di colonne sonore e sarebbe bello se tutti ascoltaste quello che trovate sulla sua pagina artista Alessandro Speranza Music e che troverete anche in futuro perché Ale, che mentre la malattia gli complicava la vita in tutti i modi aveva trovato tempo di vincere, tra gli altri, un premio a Cannes, ha lasciato ancora delle cose bellissime da tirare fuori”, ha scritto.

“L’anima rimarrà a rendere migliori le persone che lo hanno conosciuto, ma la musica sarebbe giusto che viaggiasse più a lungo di lui, che come tanti grandi musicisti ha scelto di lasciarci a 27 anni. Quindi fatevi questo regalo e ascoltatevelo. Per me è meraviglioso pensare di poter sentirlo ancora”.

Il 27enne sognava che le colonne sonore divenissero il suo futuro. Nonostante la malattia, continuava a lavorare senza sosta, riuscendo anche a vincere l’Io non ti conosco film festival con la colonna sonora del corto del 2021 Notte romanadi Valerio Ferrara, e La Cinef Selection a Cannes per il corto Il barbiere complottista, vincitore della miglior colonna sonora.