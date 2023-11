È morto all’età di 99 anni Dionigi Donati: è stato il primo allenatore di Stefan El Shaarawy. Il calciatore, dopo aver appreso la notizia, ha voluto ricordare l’uomo con un lungo post su Instagram.

Morto Dionigi Donati, è stato il primo allenatore di El Shaarawy

El Shaarawy piange la scomparsa di Dionigi Donati: l’allenatore, che era riuscito a lanciare l’esterno della Roma nel mondo del calcio, è deceduto nella giornata di lunedì 13 novembre a 99 anni.

A distanza di alcuni anni, giocatore e allenatore si erano incontrati durante la scorsa stagione sul campo del Legino, a Savona, dove El Shaarawy aveva tirato i suoi primi calci al pallone. In questa circostanza, i due si erano salutati con un caloroso e affettuoso abbraccio.

Appresa la notizia della morte del 99enne, il Faraone ha ripreso proprio il video del loro ultimo incontro per salutare per l’ultima volta l’uomo.

Il messaggio del calciatore: “Non ti dimenticherò mai, buon viaggio”

“‘Ste, guarda che prima di andarmene ti voglio vedere in Serie A’. Non me la scorderò mai questa frase, avevo 10 anni e tu circa 80. È stata una promessa fatta di passione ambizione e umiltà, quella che tu mi hai trasmesso insegnandomi a giocare a calcio”, ha scritto El Shaarawy a corredo del commovente video.

“Non solo ho realizzato il tuo desiderio ed il mio sogno di giocare in serie A e in Champions League ma mi hai anche visto indossare la maglia della Nazionale”, ha continuato il calciatore. “E se oggi sono qui tanto lo devo a te che sei stato un maestro di calcio e di vita. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, non ti dimenticherò mai. Ti voglio bene Mr Donati, buon viaggio”.