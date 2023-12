Gaston Glock inventò negli anni '80 quella che è una delle pistole più vendute al mondo, famosa per la sua leggerezza e maneggevolezza

Gaston Glock, celebre inventore austriaco della pistola Glock, è morto a 94 anni. La notizia della morte è stata data dalla sua azienda sul sito, ma non sono note le cause.

Chi era Gaston Glock

Dell’inventore non si conosce molto. Viveva in una tenuta su un lago austriaco e veniva descritto come una persona riservata. Infatti, nonostante fosse ricco e potente, viveva lontano dalle cronache.

Nel 2021 la rivista Forbes stimò che il patrimonio della sua famiglia fosse di circa 1,1 miliardi di dollari (circa 1 miliardo di euro).

La pistola Glock

Gaston Glock inventò la prima delle sue pistole negli anni ’80 quando era già a capo della sua azienda che però ai tempi produceva coltelli e altri oggetti. Inventò la pistola a causa di un bando aperto dall’esercito austriaco, che stava cercando un nuovo modello da mettere in dotazione. Dal momento che non era pratico di armi da fuoco, Glock unì vari esperti per arrivare al brevetto di quella che oggi è una delle pistole più vendute al mondo.

La Glock si distingue infatti per la sua maneggevolezza e leggerezza. Si tratta di una pistola semiautomatica da 9 millimetri che può sparare rapidamente fino a 18 colpi consecutivi ed essere ricaricata molto facilmente.