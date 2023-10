Ancora un lutto nel mondo del bodybuilding: è morto a soli 29 anni il bodybuilder Christian “Chris” Figueiredo. A quanto si apprende, il professionista brasiliano è deceduto a causa di un ictus insorto mentre si stava sottoponendo a un’operazione di routine.

Morto il bodybuilder Chris Figueiredo, ha avuto un ictus

Figueiredo, considerato un astro nascente dell’ultima generazione del bodybuilding nel panorama interazionale, si stava preparando per affrontare la nuova stagione IFBB svolgendo un ruolo da protagonista. Il 29enne aveva debuttato da professionista nel 2022 e si stava rapidamente ritagliando una propria identità riconosciuta e apprezzata a livello mondiale.

La brillante carriera del giovane uomo, tuttavia, è improvvisamente svanita nel nulla. Dopo essersi ricoverato in ospedale per sottoporsi a un intervento di routine, Chris è morto a causa di un ictus fulminante.

L’annuncio della moglie Vivi Torres

La notizia, comunicata dalla moglie del 29enne Vivi Torres, ha profondamente sconvolto il mondo del bodybuilding. La donna, sotto shock per l’improvvisa dipartita del marito, ha scritto un commovente post su Instagram. “Sarai sempre tu! Per sempre”, ha scritto Torres. “Ti amo e ti amerò per sempre. Dio ti ha portato vicino a Sé, in un posto bello e più sicuro che meriti, dove ti darà tranquillità e pace”, si legge ancora nel post.

“Ho solo bei ricordi di te. Ti amo e ti amerò per sempre Mo. Che dolore mio Dio. Riposa in pace amore mio”, ha concluso la moglie di Figueiredo.

Morto il bodybuilder Chris Figueiredo, cosa è successo

“Chris aveva bisogno di un intervento chirurgico ma purtroppo ha avuto un ictus”, ha dichiarato invece Ricardo Alexandre Martins Correia che ha assistito la moglie del bodybuilder in ospedale. “Hanno cercato di evitare che l’emorragia diventasse grave e poi ha avuto un infarto improvviso. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo, è stato tutto improvviso, i medici non hanno potuto fare nulla”, ha spiegato.