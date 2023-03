Fabrizio Gardinali è morto dopo 6 mesi di meritata pensione. L’istituto in cui insegnava è sotto choc nonostante fossero al corrente delle sue condizioni di salute. Il professore lascia la moglie.

Morto il professore Fabrizio Gardinali: era in pensione da 6 mesi

Fabrizio Gardinali era originario di Ferrara ma si era trasferito in Piemonte, a Cuneo, dove ha insegnato per quasi tutta la sua carriera scolastica. Come riporta il quotidiano La Stampa, la carriera di Gardinali era iniziata con le supplenze nel 1979. La cattedra di lettere è arrivata nel 1996. Dal 2008 alla pensione ha insegnato presso l’Istituto Bonelli di Cuneo. Diplomato al Liceo Classico e laureato in Storia dell’Arte, Gardinali ha anche collaborato con la Diocesi di Cuneo nei corsi di arte sacra locale dal 1996 al 2006.

Le cause della morte del professor Fabrizio Gardinali

A ricordarlo sono stati la preside dell’Istituto Bonelli ed altri ex dirigenti, collaboratori e colleghi. Tutti hanno espresso belle parole nei confronti del docente defunto. Il professor Gardinali lascia la moglie Laura Cometto. Da un anno, Fabrizio Gardinali, stava lottando contro un tumore. Purtroppo, però, oggi, 14 marzo 2023, si è dovuto arrendere ed è deceduto all’ospedale Santa Croce e Carle.