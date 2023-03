Morto Italo Galbiati: era un ex calciatore e allenatore

Ci ha lasciati all’età di 85 anni Italo Galbiati: è stato un giocatore di Inter, Lecco e Como, e storico vice-allenatore di Fabio Capello.

Italo Galbiati è morto: aveva 85 anni

L’ennesimo lutto che colpisce il mondo del calcio. Italo Galbiati, ex giocatore di Inter, Lecco e Como, oltre che allenatore, è morto all’età di 85 anni.

È famoso per essere stato lo storico vice-allenatore di Fabio Capello. Ha iniziato il suo sodalizio col tecnico friulano al Milan, per poi proseguire anche nelle avventure di Roma, con cui vinse lo storico scudetto del 2001, alla Juve come collaboratore tecnico, al Real Madrid, e durante le esperienze in nazionale alla guida di Inghilterra e Russia.

La sua carriera da calciatore

Cresciuto come calciatore nell’Inter, ha però disputato una solo partita in Coppa delle Fiere con i neroazzuri.

Galbiati si trasferì poi alla Reggina nel 1959-60, per giocare poi sei anni al Lecco fino al 1966, e chiudere la carriera al Como l’anno successivo.

Il saluto di Fabio Capello

«Ho mille pensieri per Italo, non uno solo. Un personaggio incredibile per la sua bravura e per il rapporto che aveva con la squadra. Con lui ho lavorato per più di 20 anni. Trasmetteva fiducia ed era un grande conoscitore di calcio ma soprattutto era amato e rispettato dai giocatori, due aspetti importantissimi».

Così Fabio Capello ha voluto ricordare il collega ed amico, Italo Galbiati.