Il celebre volto de I Soprano, Robert Lupone (da tutti detto Bob) si è spento a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave forma di cancro.

LuPone era il fratello dell’attrice Patti LuPone ed è stato il fondatore dell’MCC Theatre, un famoso locale di Broadway. Proprio il locale da lui fondato ne ha annunciato la scomparsa, avvenuta il 27 agosto scorso. “La comunità del MCC Theatre piange la perdita del nostro amato e unico partner, collega e caro amico, Bob LuPone, che ha vissuto senza paura e con grande curiosità, buon umore, una passione sconfinata e un grandecuore.

Ci mancherà profondamente e per sempre”, si legge nel comunicato diffuso dal MCC Theatre.

LuPone era sposato con una donna di nome Virginia, e insieme a lei aveva avuto un figlio di nome Orlando. Nel corso della sua carriera aveva recitato in numerosi spettacoli teatrali e fin da giovanissimo si era interessato all’arte della recirazione, della danza e della musica. In queste ore in tanti, via social, hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa.