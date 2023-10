Mark Goddard, che ha dato il volto al Maggiore Don West nella popolare serie di fantascienza “Lost in Space”, è morto martedì 10 ottobre, in una casa di cura a Hingham, nel Massachusetts. Aveva 87 anni.

Mark Goddard è morto: la causa

A dare la notizia è stata la moglie, Evelyn Pezzulich. “Non saprò mai come ho meritato di passare 33 anni con un uomo così amorevole, gentile, bello e che mi ha fatto ridere così spesso” ha scritto in un post sui social. Il figlio John ha poi dichiarato che la causa è stata la fibrosi polmonare. L’attore ha raggiunto l’apice del successo con la serie tv degli anni ’60 “Lost in Space”. Successivamente è apparso nel telefilm “General Hospital”, nel ruolo di Derek Barrington, per 11 episodi dal 1985 al 1986.

Il successo con “Lost in Space”

Goddard è diventato famoso grazie al suo iconico ruolo del Maggiore Don West nello show intergalattico. La serie, creata da Irwin Allen e andata in onda dal 1965 al 1968, seguiva le fantastiche avventure della famiglia Robinson, coloni spaziali a bordo della Jupiter 2, pilotata dal Maggiore Don West. Durante un’intervista lo stesso Goddard ha ricordato di essersi visto per la prima volta con la sua tuta spaziale in lamé argentato nel suo libro di memorie, To Space and Back, ammettendo: “Feci un respiro profondo, guardai una seconda volta l’immagine di una patata al forno avvolta nell’alluminio e mi dissi: Come diavolo è successo?”.

Il cordoglio di amici e colleghi

Oltre alla moglie Evelyn, Goddard lascia anche la figlia Melissa, produttrice cinematografica. Alla notizia della morte sono seguiti numerosi messaggi di affetto, da parte di amici, familiari e soprattutto colleghi. Billy Mumy, che ha recitato con Goddard in “Lost in Space”, ha ricordato la sua ultima interazione con l’attore e le loro toccanti parole: “Un amico e un fratello veramente amato da me per 59 anni. Sapevo che sarebbe successo negli ultimi mesi. Poco dopo una bella chiacchierata telefonica, che abbiamo avuto io e lui il giorno del suo 87° compleanno, alla fine di luglio, mi sono reso conto che molto probabilmente non l’avrei più visto. Le ultime parole che ci siamo scambiati sono state Ti amo”. “Mark era un attore davvero eccellente. Era naturalmente dotato, oltre che preparato. So che a volte si sentiva costretto dalla cornice campeggiante in cui LIS lo costringeva, ma l’ha anche abbracciata e amata” ha concluso l’interprete di Will Robin.