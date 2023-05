Morto Ray Liotta, svelate le cause del decesso a un anno dalla scomparsa dell’attore

Le cause del decesso di Ray Liotta, morto il 26 maggio 2022 a Santo Domingo, sono state rivelate dal sito TMZ a quasi un anno dall’improvvisa scomparsa dell’attore di Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese.

È trascorso circa un anno dalla scomparsa di Ray Liotta, classe 1954, ma le cause del decesso dell’attore non sono mai state svelate. A fare luce sulla vicenda è stato TMZ, il sito web statunitense di gossip lanciato l’8 novembre 2005 che ha affermato di essere entrato in possesso di un rapporto compilato dai funzionari della Repubblica Domenicana, luogo in cui Liotta si è spento.

Stando a quanto appreso dopo aver consultato il documento, TMZ ha riferito che l’artista soffrisse da tempo di problemi cardiaci e, a provocarne la morte, sarebbe stata un’insufficienza cardiaca acuta, peggiorata da un edema polmonareche ha indotto un’insufficienza respiratoria. Inoltre, stando alle fonti del sito, l’attore soffriva anche di aterosclerosi.

Cos’è l’edema polmonare

A provocare l’edema polmonare è un eccesso di liquidi che confluisce, appunto, nei polmoni. Con l’accumularsi di fluidi all’interno degli alveoli, che svolgono un ruolo cruciale nello scambio di ossigeno tra aria e sangue, insorgono problemi respiratori. Per scongiurare gravi complicazioni, è necessario un intervento immediato.

Il problema, se non opportunamente trattato, può indurre l’aumento della pressione nell’arteria polmonare e, in alcuni casi, compromettere la funzionalità del ventricolo destro del cuore. L’aumento di pressione ha ripercussioni anche sull’atrio destro e, a sua volta, su diverse parti del corpo. Può causare, ad esempio, gonfiore addominale e alle gambe, congestione e gonfiore al fegato, accumulo di fluidi intorno ai polmoni.