Morto Robert Morse, l’attore di “Mad Men” aveva 90 anni

Robert Morse, attore americano di cinema e teatro, è morto a Los Angeles all'età di 90 anni. Famosa la sua interpretazione nei panni di Bertram Cooper.

Morto l’attore Robert Morse

Negli ultimi anni era stato raggiunto da una nuova ondata di successo grazie alla sua partecipazione nella serie “Mad Man”, dove vestiva i panni di Bertram Cooper.

Come attore teatrale aveva ottenuto il successo tra gli anni Sessanta e Ottanta. Nella sua lunga carriera ha ricevuto due Tony Award come miglior attore di musical. More, infatti, era stato premiato per le sue interpretazioni in “Come far carriera senza lavorare di Frank Loesser” e “Tru”, un adattamento delle opere dello scrittore americano Truman Capote.