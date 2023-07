Addio a Ruben Biskupec, l’ingegnere informatico ed ex rugbista è morto in ...

È morto in Olanda a soli 25 anni l’ingegnere informatico ed ex rugbista di Modena Ruben Biskupec: ancora sconosciute le cause del decesso.

Morto Ruben Biskupec, dal passato a Modena al trasferimento in Olanda

L’ingegnere informatico Ruben Biskupec, originario della Croazia ma cresciuto a Modena, si è spento presso l’ospedale di Eindhoven, nel Brabante Settentrionale. A Modena, il 25enne ha giocato sia a rugby che a football americano. Nella città emiliana, il ragazzo era molto conosciuto sia per i trascorsi sportivi sia per il ristorante pizzeria Taurus ubicato in via Fratelli Roselli che era gestito dalla sua famiglia e in cui aveva lavorato.

A quanto si apprende, nei Paesi Bassi, “Biska” – questo il soprannome che gli avevano dato gli amici – stava conseguendo la specializzazione in sicurezza informatica e cybersicurezza. Al momento, le cause del decesso non sono ancora state svelate dalle autorità olandesi. I genitori del giovane hanno raggiunto l’Olanda per essere informati circa le circostanze in cui il figlio si è spento.

In considerazioni delle informazioni sinora diffuse, Biskupec godeva di ottima salute. Per quanto riguarda la sua carriera nel rugby, ha giocato con i Vipers di Modena, vincendo con la squadra il campionato di serie B.

Dopo essersi laureato in ingegneria informatica, si era iscritto alla Eindhoven University of Technology, una della prime 25 università migliori al mondo nel settore. Aveva anche partecipato a un programma di scambi didattici, frequentando un semestre alla prestigiosa École polytecnique fédérale di Losanna.