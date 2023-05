Il noto e talentuoso chitarrista Sheldon Reynolds è morto all’età di 63 anni: la scomparsa del musicista è stata annunciata sui social media.

Addio a Sheldon Reynolds, il chitarrista degli Earth, Wind & Fire è morto a 63 anni: “Ci mancherà”

La notizia relativa all’improvvisa dipartita di Reynolds, che negli anni è stato uno dei membri più importanti di band funk e soul incredibilmente popolari come The Commodores o Earth, Wind & Fire, è stata comunicata online nella giornata di martedì 23 maggio. A rendere pubblico il decesso del chitarrista è stato Philip Bailey, suo ex compagno negli Earth, Wind & Fire.

“Questa notizia della transizione di Sheldon Raynolds è moto triste per tutti noi che lo conoscevamo e lavoravamo con lui”, si legge nel post di Bailey. “Sheldon è stato un’aggiunta eccellente alla band, un grande scrittore e produttore, e una persona gentile e amorevole. Ci mancherà. Le nostre condoglianze alla sua famiglia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Philip J. Bailey (@philipbaileyewf)

Formazione e carriera

Dopo aver conseguito la laurea all’Università di Cincinnati, Reynolds aveva deciso di dedicare tutta la sua vita alla musica. Quando Lionel Richie decise di lasciare i Commodores dopo esserne stato cofondatore e co-cantante nel 1982 per dare inizio alla sua carriera da solista, Reynold entrò a far parte della band.

Durante la sua collaborazione con il gruppo musicale funk e pop, portò il suo talento chitarristico. Successivamente, il chitarrista decise di approdare negli Earth, Wind & Fire.