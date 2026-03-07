La comunità di Montesarchio è stata scossa dalla tragica scomparsa di Raffaele, un bimbo di appena un anno. Nonostante l’intervento immediato dei genitori, dei sanitari del 118 e dei medici, la rapidità dei soccorsi non è stata sufficiente a salvargli la vita. La morte è avvenuta nelle scorse ore all’ospedale Santobono di Napoli, emerse le cause.

Una comunità sotto choc per la morte del piccolo Raffaele

La morte del piccolo Raffaele ha profondamente scosso Montesarchio. Il sindaco Carmelo Sandomenico e l’amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia: “Ci stringiamo con sincera partecipazione intorno ai genitori di Raffaele, condividendo il loro dolore e la sofferenza“. Non si è trattato di negligenza o errori medici: ogni intervento è stato tempestivo, ma l’imprevedibilità della tragedia ha reso impossibile salvare il bambino. In segno di lutto, il concerto “Frauenliebe und leben”, previsto nelle ore successive, è stato rinviato. L’intera città si unisce così al dolore della famiglia, consapevole che, pur con la prontezza dei soccorsi, certe fatalità non si possono prevenire.

Raffaele morto a un anno al Santobono: le cause del decesso e il paese in lutto

Montesarchio piange la perdita del piccolo Raffaele, un bimbo di appena un anno, deceduto all’ospedale Santobono di Napoli dopo un drammatico episodio di soffocamento. Come riportato da Il Mattino, trasportato in elisoccorso dal Rummo, dove era arrivato già in arresto cardiaco, il bambino aveva subito un blocco respiratorio causato da un corpo estraneo ingerito accidentalmente, probabilmente a seguito di reflusso, che ha ostruito i bronchi. Nonostante i soccorsi immediati dei genitori e l’intervento tempestivo del 118, con massaggio cardiaco e ventilazione, e la successiva broncoscopia effettuata dal rianimatore del Rummo che ha rimosso l’ostruzione, i danni cerebrali erano ormai irreversibili.