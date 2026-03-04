Paura a Cinecittà, tenta di rapire un bambino davanti all’asilo: decisivo l’intervento della bidella

Attimi di paura davanti a un asilo a Cinecittà (Roma), dove un uomo ha tentato di rapire un bambino. Essenziale l’intervento della collaboratrice scolastica.

Momenti di paura davanti a un asilo nel quartiere di Cinecittà Est. Come ricostruisce Il Messaggero, un uomo è riuscito a superare il cancello, entrare nel cortile e avvicinarsi a un bambino che era con la sua mamma. Il tutto si è risolto subito grazie all’intervento della collaboratrice scolastica che lo ha messo in fuga. L’uomo viene descritto come alto, magro e dalla carnagione olivastra e arrivato a bordo di una Ford grigia.

Paura a Cinecittà, tenta di rapire un bambino davanti all’asilo: madre sotto shock

La madre del bambino ha parlato di un avvicinamento da parte dell’uomo verso suo figlio e del timore che lo volesse portare via: “ero dietro a mio figlio, ho visto un uomo avvicinarsi. Gli ha detto ‘ciao bello’. Inizialmente pensavo fosse un papà, poi ho visto la bidella che è uscita subito e lui è scappato”. Come si legge su Il Messaggero, il fatto sarebbe avvenuto davanti all’asilo “Il Germoglio delle Idee”, nel quartiere di Cinecittà Est.