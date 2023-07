Vincenzo D’Amico si è spento all’età di 68 anni. Nella vita ha lottato sul campo di calcio, infine contro il male che lo ha stroncato. Il 7 maggio del 2023 comunicò sul suo canale social di essersi ammalato di cancro: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori una forza inaspettate! Ci sto provando”. Il tumore era apparso due anni fa.

Vincenzo D’Amico, uno degli eroi del primo scudetto della Lazio

Vincenzo D’Amico cuce sul petto il primo dei due scudetti sinora vinti dalla Lazio dopo una stagione gloriosa, il campionato 1973/74. All’epoca aveva appena 19 anni e divideva il campo con campioni come Chinaglia. Alla regia dei biancocelesti, che diventeranno gli “eroi dello scudetto” c’era Mister Tommaso Maestrelli.

Da attaccante e centrocampista, diventa allenatore prima con le giovanili della Pantheon Travel, poi osservatore della Lazio nel 1999.

Dal 2007 al 2009 torna nella sua terra natale e assume l’incarico di presidente della Virtus Latina.

Il ritiro dai prati gli apre le porte degli studi televisivi. Si cimenta nel ruolo di commentatore sportivo in varie emittenti locali fino al debutto in Rai nel 1999 in qualità di commentatore tecnico. Quindi diventa un volto noto in trasmissioni come Stadio Sprint, La grande giostra del gol, Novantesimo minuto, Maxinho do Brazil.