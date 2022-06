Mourinho passa al PSG? La clamorosa indiscrezione arriva dall’Inghilterra

Dall'Inghilterra rimalaza una voce clamorosa che riguarda l'attuale allenatore dalla Roma, José Mourinho: lo Special One sarebbe pronto a lasciare l'Italia

José Mourinho di nuovo via dall’Italia? È questa la clamorosa indiscrezione che ha iniziato a ciroclare nelle scorse ore su alcuni attendibili organi di stampa inglesi. Mourinho dopo un solo anno dal ritorno in Serie A, questa volta alla guida della Roma, potrebbe definitivamente lasciare l’Italia per un futuro al Paris Saint-Germain.

José Mourinho via dalla Roma? Il Parsi Saint-Germain è alla finestra

A parlarne è stato il ‘Telegraph‘, che ha raccolto alcune informazioni sul possibile interessamento da parte del PSG nei confronti di José Mourinho. La posizione di Mauricio Pochettino non sembra più molto salda sulla panchina dei neo-campioni di Francia e a pesare, a suo svafore, sarebbe l’ennesima sconfitta bruciante subita dal PSG in Champions League.

I tifosi sono scontenti e anche alcuni senatori sarebbero pronti ad un nuovo cambio di guida tecnica.

Mourinho e la possibilità PSG: perché si potrebbe fare

Inutile nascondere che la possibilità che José Mourinho possa allenare il PSG, qualora diventasse poi concreta, incuriosirebbe la maggior parte dei tifosi di calcio. Mourinho ha sempre dimostrato di saper tenere in pugno uno spogliatoio di campioni come quello dei parigini, e in quei contesti ha sempre fatto molto bene.

Inoltre, dopo gli anni al Real Madrid, il portoghese sarebbe l’unico allenatore ad aver avuto in squadra prima Cristiano Ronaldo e poi Messi.