Chi è Mr. Marra, il co-conduttore scelto da Fedez per l’ultima puntata di Muschio Selvaggio

“Vi presento il co-conduttore di questa puntata, che è Mr. Marra”, ha esordito Fedez aprendo l’ultima puntata di Muschio Selvaggio. “Molti di voi lo conosceranno per il Cerbero Podcast, è qui perché ci siamo sentiti in questo periodo in cui ho condotto il podcast da solo. Ci siamo scambiati consigli e varie cose, e abbiamo deciso di sperimentare questa puntata. Magari ce ne saranno anche altre, poi vedremo. Comunque, ha delle nozioni come preparatore atletico, oltre che ad essere un bravo podcaster. Quindi, abbiamo deciso di preparare questa puntata insieme”.

Sono totalmente affascinata da questa puntata di Alex Schwazer e Donati , promossi a pieni voti #mrmarra e @Fedez , a me piaci di più Fede senza Luis , sei più centrato ! 💖 #muschioselvaggio pic.twitter.com/mZJvPQQ7xi — Marianna0174 (@Marianna745) May 15, 2023

Al momento, il rapper non ha specificato se Mr. Marra sarà co-conduttore fisso del podcast oppure sarà soltanto una presenza sporadica. Quel che è certo è che Luis Sal, che fino a poche settimane fa era co-conduttore ufficiale di Muschio Selvaggio, sembra essere ormai del tutto sparito dai radar anche se il marito di Chiara Ferragni ha categoricamente negato di aver litigato con lo YouTuber.

Vita privata e carriera

Mr. Marra è il nome d’arte di Davide Marra, nato a Roma il 18 ottobre 1991. Il podcaster è noto anche con gli alias di Mr. Canova e, oltre a essere un content creator, è anche cantautore. Ha, infatti, lanciato due singoli: C’è dolore, nel 2020, e Blue Valentine, nel 2022, che ha ottenuto circa 100 mila stream su Spotify.

Su YouTube, ha cominciato a pubblicare nel 2017: si occupava principalmente di video e recensioni su film, attori, registi. Nel 2018, ha creato su Twitch il canale Cerbero Podcast, in onda tutti i giorni. Il prodotto è considerato da molti come “il miglior podcast in Italia”. Mr. Marra ha un profilo Instagram che vanta 140 mila followers.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con l’influencer e modella Alex Mucci, nota per aver posato quasi nuda dinanzi alla Venere di Botticelli agli Uffizi insieme a Eva Menta. La coppia, nel 2021, ha avuto la figlia Asia.