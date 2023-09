Alessia Neboso aveva 21 anni ,la giovane è morta dopo nove giorni di agonia in seguito ad un’intervento di chirurgia estetica additiva al seno in una struttura privata di Napoli che, successivamente, è stata chiusa dall’Asl dopo un’ispezione che avrebbe rilevato criticità.

Mario, fidanzato di Alessia, non si dà pace e, ai microfoni de La Vita in Diretta, racconta quanto accaduto.

“Voglio solo giustizia”

“Andai in ospedale e la vidi che stava piena di tubi, la guardai per tre secondi e me ne andai, non la volevo vedere così. Non mi avvicinai neanche al letto e di questo mi rammarico, l’ho vista solo da lontano“, dichiara il fidanzato della giovane.

“Ormai Alessia non me la ridà più nessuno, voglio solo giustizia. Un chirurgo famoso ha fatto morire Alessia, voglio sapere perché l’hanno portata direttamente a Villa de Fiori, che era l’ospedale più vicino, e perché quando le è salita la febbre l’hanno rimandata a casa pur sapendo che non fosse una cosa normale, deve rispondere a questo“, racconta Mario ad Alberto Matano.

“Mi hanno strappato il cuore dal petto: mi manca il suo sorriso, i suoi occhi, l’odore dei suoi capelli, mi manca tutto di lei. Vorrei dire che non ho più voglia di vivere ma non lo dico, lei non vuole questo. Il mio scopo è di dare giustizia ad Alessia, devono arrestare quell’uomo e gli devono togliere tutto proprio come hanno tolto tutto a me“, aggiunge il fidanzato della giovane sul chirurgo che l’ha operata.

Mi disse: “Mario, mi voglio rifare il seno”

Mario racconta anche di quando la giovane 21enne gli comunicò la sua intenzione di operarsi: “Io avevo intenzione di fare un bambino con lei, ma lei mi rispose che non era il momento perché voleva rifarsi il seno. Io non ero d’accordo, eravamo tutti contro questa sua decisione perché lei era una bellezza sovrannaturale. Non si accettava quel seno, piangeva tutti i giorni davanti allo specchio“.

