Muore a 8 anni: giudice ordina riesumazione della salma per l'autopsia

Per la famiglia Battaglia l’anno non poteva iniziare in un modo peggiore.

La piccola Pamela, infatti, è venuta a mancare a Vasto, provincia di Chieti, proprio il giorno di Capodanno a seguito di un malore. Inutile la corsa all’ospedale. Adesso, la famiglia cerca disperatamente chiarezza per fare luce su un episodio che sembra assurdo e crudele.

Pamela Battaglia, cosa è successo?

Pamela Battaglia è morta l’1 gennaio 2023 ad appena 8 anni, a seguito di quello che è stato stabilito essere un arresto cardiocircolatorio.

La piccola appena qualche giorno prima aveva sofferto di una influenza con febbre, da cui però era ormai completamente guarita. Al momento del malore i genitori hanno allertato i soccorsi, ma nulla ha potuto salvarla. Inizialmente non è stata predisposta un’autopsia, e la salma è stata portata direttamente dall’ospedale civile di Vasto alla chiesa di Santa Maria Maggiore.

Pamela Battaglia, i familiari vogliono risposte

La famiglia della bambina, però, comprensibilmente annientata dal dolore e dalla rabbia, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Vasto, che ha deciso di non archiviare il caso e di predisporre la riesumazione della salma per degli esami post mortem e un’autopsia.

La speranza è di capire qualcosa di più sulle cause della morte di Pamela.