La cittadina di Bottanuco, in provincia di Bergamo, è addolorata per la tragica scomparsa di Matteo Tasca, un giovane di soli 35 anni. Il decesso è avvenuto a causa di un improvviso malore mentre stava lavorando insieme a suo padre su un tetto a Tavernola Bergamasca.

La morte di Matteo Tasca: il malore sul tetto

Tasca era una figura ben conosciuta nella comunità, non solo come artigiano ma anche come consigliere comunale per la lista civica Comune Aperto. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nel cuore di Bottanuco, oltre a sua moglie Giada e i suoi genitori.

La tragedia è avvenuta nella mattina del 27 settembre, Matteo Tasca, un artigiano di lattoneria, è deceduto a Tavernola mentre lavorava sul tetto di una casa, nonostante i soccorsi pronti.

Bottanuco: il messaggio di dolore per Matteo Tasca

Il messaggio di dolore per la scomparsa del consigliere da parte del Comune di Bottanuco: “Addolorati e increduli, annunciamo la prematura scomparsa del consigliere comunale Matteo Tasca. Ci stringiamo alla moglie e ai familiari in questo tragico momento. I funerali si svolgeranno in Cerro di Bottanuco sabato 30 Settembre alle 10 partendo dall’abitazione di via Dante Alighieri 44 direttamente nella parrocchiale della Ss. Visitazione di Maria”.

Il sindaco Rossano Pirola ha ricordato Matteo Tasca come amico e consigliere, celebrando il loro matrimonio nel 2019. Tasca era un appassionato di biciclette, moto e montagna, noto per la sua vitalità.