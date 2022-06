Muore in luna di miele: incidente sul golf cart, alla guida c’era il marito

Muore in un incidente sul golf cart una giovane sposa di 30 anni. La coppia era in luna di miele nel nord dell'Australia.

Una luna di miele si trasforma in una tragedia per una giovane coppia. La neo sposa, a causa di un incidente con il golf cart, ha perso la vita. Il marito è rimasto illeso.

Sposa muore in luna di miele a causa di un incidente sul golf cart

La tragedia è avvenuta sull’isola di Hamilton, in Australia. La coppia di sposi era composta da Robbie Morgan, 30 anni, e la moglie Marina, 29 anni. I due si erano sposati alla Doltone House di Sydney 10 giorni prima dell’incidente. La vicenda risale a ieri, 20 giugno 2022, intorno alle 16.30. Ciò che causato la morte della ragazza è stato il ribaltamento della vettura. Successivamente è andata in arresto cardiaco.

La dinamica dell’incidente

L’origine dell’incidente, come hanno confermato anche gli inquirenti, va ricercata nella manovra azzardata del marito che aveva poca esperienza. Si apprende da Fanpage che i due coniugi viaggiavano sulla Whitsunday Boulevard a bordo di un golf cart. La batteria del loro mezzo di trasporto era terminata e per tornare indietro a caricarla, il marito ha deciso di fare una brusca inversione ad U. Il golf cart si è ribaltato sul sedile del passeggero, dove viaggiava la vittima.

I soccorsi

I presenti hanno prestato subito soccorso ed hanno chiamato un’ambulanza. La situazione era critica e nonostante tutti abbiano provato a rianimare la donna per oltre mezz’ora, per lei non c’era già nulla da fare. La sposa era andata in arresto cardiaco subito dopo l’incidente ed aveva numerose ferite. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’aiuto di un elicottero medico che però è stato subito rimandato indietro dopo aver constato il decesso della giovane donna.

Marina e Robbie Morgan Fonte: Screen del video della trasmissione TODAY (https://www.facebook.com/9News/videos/974642519837963/)