Sposo morto in volo per la luna di miele: era diretto alle Maldive

Glauto e sua moglie si erano sposati solo due giorni prima in Brasile, ed erano pronti alla loro luna di miele: lo sposo però è morto sull'aereo.

L’oncologo Glauto Tuquarre, 49 anni, si era appena unito in matrimonio con la sua amata Lícia Dutra Tuquarre, ed era pronto a trascorrere una splendida luna di miele nel paradiso terrestre delle Maldive.

L’aereo era partito come previsto dal Brasile ed era diretto sull’arcipelago in mezzo all’Oceano Indiano. Tuttavia, proprio in volo si è verificata la tragedia: Glauto è stato colto da un malore improvviso ed è morto. I sospetti indirizzano la causa verso l’infarto.

Il terribile incidente è avvenuto ieri, martedì 26 aprile. Glauto e sua moglie si erano sposati solo due giorni prima, a Teresina, Brasile.

La donna ha raccontato che il marito aveva cominciato a sentirsi male durante il volo e aveva lamentato dolori al petto, tuttavia è stato soccorso invano dai passeggeri che si trovavano a bordo. L’aereo è poi atterrato a Doha, Qatar, come previsto dalla tratta.