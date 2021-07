Sardegna, giovane imprenditore 33enne è morto durante il viaggio di nozze

Tragedia durante un viaggio di nozze in Sardegna dove un imprenditore di Bergamo è morto dopo aver accusato un malore.

Si era sposato solo lo scorso sabato 3 luglio un giovane imprenditore bergamasco che è venuto a mancare improvvisamente durante il viaggio di nozze che ha trascorso con la sua sposa a Cala Sabina in Sardegna. Poi la tragedia, perchè Andrea Ghislotti, 33enne di Martinengo è stato colto da un malore che non gli ha lasciato purtroppo scampo.

La tragedia è avvenuta sulla spiaggia quando il giovane si è accasciato a terra. Da lì la perdita di conoscenza e la corsa contro il tempo nel salvare la vita di Andrea. Ogni sforzo dei soccorsi è stato tuttavia reso vano. Andrea non si è più ripreso. Secondo prime indiscrezioni potrebbe essersi trattato di un ictus.

Giovane imprenditore morto, la corsa contro il tempo dei soccorsi

Quello che avrebbe dovuto essere per una coppia di sposini l’inizio di una vita insieme si è rivelato un vero e proprio incubo.

Andrea Ghislotti, giovane bergamasco di 33 anni che sabato 3 luglio è convolato a nozze con Elena, è morto prematuramente dopo aver accusato un malore durante la luna di miele a Cala Sabina in Sardegna. La morte del giovane stando a quanto appreso è avvenuta in modo inaspettato, mentre la coppia di sposini si trovava in Spiaggia, poi la perdita di conoscenza che ha portato dapprima all’intevento di alcuni bagnanti, poi di alcune infermiere in borghese.

Giunti sul posto inoltre gli operatori sanitari del 118 arrivati con un elisoccorso proveniente da Olbia, infine la Guardia Costiera. Nonostante i tentativi il giovane non ce l’ha fatta.

Giovane imprenditore morto, il cordoglio di parenti e amici

Nel frattempo attorno alla comunità di Martinengo è lutto tanto che non sono mancati messaggi di cordoglio da parte di parenti e amici. “Sabato ho postato un giorno felice di allegria perché finalmente il nostro coro aveva fatto la sua apparizione dopo un lungo periodo di pandemia, per festeggiare il matrimonio della figlia del nostro amico Mauro.

É stato tutto bello una di quelle giornate fantastiche da non dimenticare, oggi tutto è capitolato con la triste notizia che lo sposo Andrea in luna di miele con la dolce Elena è andato avanti, inconcepibile da non credere, fatalità destino maledetto, non lo so”, le parole di un utente che ha ricordato i momenti di gioia di un matrimonio indimenticabile.

Giovane imprenditore morto, “Ci stringiamo al dolore”

Anche la squadra dilettantistica Oratorio di Cortenuova sui social ha voluto mandare l’ultimo saluto all’imprenditore 33enne: “Questi sono post che non vorremmo mai scrivere e giorni in cui preferiremmo il silenzio alle parole… Ci stringiamo al dolore della famiglia del nostro vicepresidente Nozza Pietro per la morte della Madre. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la prematura e improvvisa scomparsa dell’ex biancorosso Ghislotti Andrea, ragazzo d’oro a cui la nostra vecchia guardia era molto affezionata. Avremo due tifosi in più”.