Muore per un malore a 18 anni: era appena stata dimessa dall'ospedale

Era una ragazza innamorata della vita, solare e piena di progetti per il futuro. Ma un malore se l'è portata via a soli 18 anni

Chi la conosceva è incredulo e sconvolto per un decesso avvenuto in maniera talmente improvvisa da non lasciare neanche il tempo di rendersene conto.

Aveva solo 18 anni Anisa, maggiorenne dallo scorso 4 dicembre e morta, pochi giorni dopo una data che proietta i giovani nei primi progetti di vita per il futuro, per ragioni ancora tutte da chiarire. Nel frattempo però è stato ricostruito quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti la scomparsa della giovane, recatasi al pronto soccorso del San Polo di Monfalcone, Gorizia, dopo aver iniziato ad avvertire forti dolori in varie parti del corpo, ed in particolare alla testa; uno stato di malessere generale con debolezza e nausea che l’hanno portata alla decisione di farsi visitare dai medici.

Morta dopo un malore, era stata dimessa dal pronto soccorso

Ma dopo una serie di esami ed accertamenti Anisa Mahmic, che aveva origini bosniache, è stata dimessa senza una precisa diagnosi. La giovane ha fatto rientro a casa, a Ronchi dei Legionari, dove viveva con la madre ed è stata proprio lei, poche decine di ore dopo, a trovarla senza vita. Dall’ospedale i medici fanno sapere di aver sottoposto la 18enne, a seguito del triage, ad una serie di esami ma nulla di particolare sarebbe stato rilevato, da qui la decisione di dimetterla.

Le condizioni della giovane sono però peggiorate ed i sintomi si sono acuiti. La mamma ha dunque allertato il 118 ma all’arrivo dell’ambulanza era ormai troppo tardi. È dunque ora probabile che venga disposta un’autopsia per chiarire quali siano le esatte cause del decesso e capire se poteva essere evitato con ulteriori esami oppure no.

Il ricordo degli amici e della scuola

“Non ti dimenticheremo mai. Non dimenticheremo il tuo sorriso.

Vogliamo ricordarti com’eri”. È solo una delle scritte presenti sui cartelloni realizzati dagli amici della 18enne; la notizia della sua morte ha gettato nella tristezza il paese e l’istituto di Gorizia. Qui Anisa studiava per diventare, in futuro, parrucchiera. “Anisa anima gentile che vedeva il bello in ogni persona. Anisa dolce e solare che sdrammatizzava anche i momenti più brutti. Anisa felice di essere a scuola al punto da salutare con un sorriso anche tutti i prof ogni mattina.

Anisa innamorata della vita. Ciao Anisa” è il messaggio pubblicato dallo Ial, l’istituto da lei frequentato, con un post su Instagram