Muoversi a Napoli per la festa Scudetto 2023: come arrivare e dove parcheggiare, i consigli utili

Ci ha pensato un dettagliato articolo di Fanpage a spiegare come muoversi a Napoli per la festa Scudetto 2023, come arrivare e dove parcheggiare, insomma, tutti i consigli utili per una giornata epocale. In occasione dell’evento la città si sta attrezzando per accogliere decine di migliaia di tifosi. Per la giornata di domani, domenica 30 aprile 2023 alle ore 14,00 ed in vista della possibile festa scudetto del club azzurro, ci sono misure precise. Innanzitutto scatterà l’area pedonale con il divieto di circolazione per auto e moto.

Muoversi a Napoli per la festa Scudetto

La misura riguarderà buona parte del centro storico e del lungomare. Dopo le ore 14,00 saranno chiuse le strade e si potrà arrivare lo stesso in città con l’auto e con la moto, ma bisognerà fermarsi prima. Ci sono in tutto ben 91 varchi presidiati dalle forze dell’ordine. Il perimetro della zona rossa segnerà il limite prima del quale cercare parcheggio, da lì ci si muoverà a piedi o con i mezzi pubblici. E nei presi dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si giocherà la partita Napoli-Salernitana alle ore 15,00. Lì ci si potrà arrivare in auto o moto. L’alternativa sono i mezzi pubblici: linea Cumana dell’Eav e la metropolitana Linea 2, che faranno corse non stop.

Sosta anche sulle strisce blu: ecco dove

Fanpage spiega poi che il Comune di Napoli, di concerto con l’Anm, ha “deciso di tenere aperti non stop i parcheggi pubblici Anm, in struttura al chiuso, Frullone, Brin, Colli Aminei e Chiaiano”. Sarà possibile parcheggiare anche sulle strisce blu nell’ambito del perimetro transitabile dell’area pedonale. Ecco le strade indicate: Largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina.