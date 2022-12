Musica, il cantante country Jake Flint muore poche ore dopo essersi sposato: aveva 37 anni

Solo qualche ora prima si era unito in matrimonio con la sua compagna Brenda, poi il dramma che ha scosso l’Oklahoma (USA), ma non solo.

Jake Flint, noto cantante country, è morto prematuramente all’età di 37 anni. Il decesso – riporta la testata locale “The Oklahoman” è avvenuto nel sonno.

Morto Jake Flint, il dolore della moglie

Fanno struggere le parole della moglie Brenda che si è ritrovata tutto ad un tratto ad affrontare la morte del marito, il tutto dopo averlo sposato poche ore prima. Su Facebook aveva scritto: “Avremmo dovuto guardare le foto del nostro matrimonio e invece ho tirato fuori i vestiti con i quali seppellirò mio marito”.

Piene di dolore anche le parole che emergono dal comunicato dell’ex manager Brenda Cline: “Con il cuore spezzato e con profondo dolore devo annunciare che Jake Flint è tragicamente scomparso. Oggi ho provato diverse volte a pubblicare un post, ma non puoi commentare ciò che non puoi elaborare”, è quanto ha scritto quest’ultima.

Chi era Jake Flint

Artista precoce, Flint pubblica il primo album dal titolo “Hurry Up and Wait”, già nel 2006. Nel 2016 rilascia il disco “I’m not Ok”, mentre è del 2020 l’album dal titolo omonimo. In seguito alla morte dell’artista, amici e familiari si sono uniti per realizzare una raccolta fondi su GoFundMe al fine di sostenere la famiglia dell’uomo in queste drammatiche ore.