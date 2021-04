Myss Keta senza maschera: il volto della cantante

La rapper Myss Keta è stata paparazzata mentre non aveva sul volto la maschera con cui finora ha tenuto segreta la sua identità.

La rapper Myss Keta è stata paparazzata senza la sua iconica mascherina sul volto. L’artista starebbe prendendo parte alle riprese di Celebrity Hunted.

Myss Keta senza maschera

Myss Keta ha deciso di mantenere segreta la sua identità per rispetto verso il collettivo Motel Forlanini che lei stessa rappresenta.

Da quanto la rapper è balzata agli onori delle cronache grazie al suo successo nel mondo della musica, in tanti si sono chiesti chi si celasse dietro la maschera che è solita portare sul volto e quale fosse il suo vero nome (anch’esso rimasto top secret). Nelle ultime ore sui social sono apparse alcune foto in cui si vede il volto di una ragazza che, presumibilmente, sarebbe proprio l’artista conosciuta col nome di Myss Keta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J90@ (@forum304)

Nei mesi scorsi il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, aveva invece svelato che il vero nome della cantante fosse Monica. Al momento sulla vicenda non esistono conferme, e in tanti sui social si sono scagliati contro i paparazzi che hanno reso pubbliche le foto della presunta Myss Keta, visto che finora lei stessa ha manifestato la volontà di non svelare il suo volto.