Nancy Brilli: "Gabriel Garko? Offerto a tutte come fidanzato"

Ospite a Belve l’attrice Nancy Brilli ha svelato alcuni retroscena sul collega Gabriel Garko, che come lei ha fatto parte della società di produzione Ares.

Nancy Brilli: la confessione su Gabriel Garko

Come Gabriel Garko anche Nancy Brilli ha fatto parte della Ares il cui proprietario, Alberto Tarallo, avrebbe proposto come “scoop” delle finte liaison tra gli artisti da lui rappresentati (come lo stesso Garko e Eva Grimaldi). Nancy Brilli ha confessato che anche a lei sarebbe stato proposto di prendere parte a una finta liaison con l’attore:

“Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko, ma dissi di no.

Non so neanche se Gabriel lo sapeva. Tarallo li chiamava ‘scoop’. Rifiutai. Me lo offrì anche con Garko, ma non so se lui lo sapesse” ha rivelato l’attrice, e ancora: “Gabriel veniva offerto come fidanzato a tutte? Sì”, ha ammesso.

La confessione di Eva Grimaldi

Anche Eva Grimaldi in passato ha confermato quanto detto da Nancy Brilli e a proposito della sua storia con Garko ha ammesso: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa.

Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, ha confessato il celebre volto televisivo italiano lasciando di sorpresa i suoi fan.