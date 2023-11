Dopo aver ingerito un integratore alimentare, un bambino di 6 anni è stato ricoverato in ospedale a Napoli con gravi ustioni alla gola e allo stomaco. Il Ministero della Salute ha immediatamente fatto richiamare il lotto dal mercato italiano.

Beve integratore alimentare: ustioni per bambino a Napoli

Un bambino di 6 anni ha ingerito un integratore alimentare e in seguito è stato ricoverato d’urgenza per via di alcune ustioni rimediate alla gola e allo stomaco presso l’ospedale Santobono di Napoli.

Secondo quanto riporta Fanpage.it, il fatto sarebbe accaduto a ottobre. In seguito alle cure ricevute in ospdale, il bambino è stato poi dimesso a inizio novembre.

Intanto il Ministero della Salute ha deciso di richiamare tutti i lotti dell’integratore dal mercato italiano.

Lotto richiamato dal mercato

Il Ministero della Salute in collaborazione con i carabinieri del Nas di Taranto e il personale dell’Asl di Brinidisi ha deciso di ritirare il lotto, per procedere con le dovute anlisi sulla bevanda.

L’integratore richiamato si chiama Alkawater Plus Integratore alimentare, commercializzato da Vivere Alcalino srl, una società pugliese con sede a Canosa, in provincia di Brindisi.

Come si legge nel provvedimento ministeriale, il richiamo è stato effettuato per “rischio chimico” e per via “dell’alto contenuto di idrossido di potassio in prodotti commercializzati dall’OSA come integratore“.