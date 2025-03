Il tiktoker Antonio Gemignani, alias Papusciello, è tra i 51 indagati per spaccio di cocaina. Blitz stamattina a Torre Annunziata.

Questa mattina, giovedì 6 marzo, i militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, tra le province di Napoli e Salerno. Tra gli indagati, anche un famoso tiktoker ricercato.

Napoli, blitz antidroga: famoso tiktoker ricercato, indagato anche un sacerdote

Le operazioni si sono svolte a Torre Annunziata, Boscoreale, Castellammare di Stabia, Lettere, Sant’Antonio Abate, Trecase, Angri, Agropoli, Capaccio Paestum, Battipaglia, Scafati e Catania, nonché nelle case circondariali di Parma, Vibo Valentia, Sulmona, Benevento e Viterbo.

Secondo quanto ricostruito, l’operazione avrebbe generato un volume d’affari di 8 milioni di euro. La droga, acquistata tramite corrieri provenienti da Roma e Napoli, veniva trasportata utilizzando automobili dotate di scomparti nascosti. Sono stati identificati 15 punti di spaccio attivi, e durante le indagini sono stati sequestrati 19 kg di cocaina e oltre 500.000 euro in contante.

Delle 51 misure cautelari, 15 sono destinatari di custodie cautelari in carcere, 17 degli arresti domiciliari e 19 sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tra gli indagati figura anche il noto tiktoker Antonio Gemignani, alias Papusciello, attualmente ricercato. Con quasi 150.000 follower su TikTok, Gemignani è accusato di cessione di cocaina e di aver ricevuto denaro dalla vendita di droga.

Un sacerdote di Torre Annunziata è indagato per aver favorito Gemignani, che avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato presso la sua parrocchia. Il sacerdote, infatti, avrebbe falsamente attestato l’avvenuto svolgimento di tale attività.

Napoli, blitz antidroga: famoso tiktoker respinge le accuse

Il tiktoker avrebbe respinto ogni accusa, dichiarando di non essere a conoscenza dei traffici illeciti. Per quanto riguarda il sacerdote, il gip ha deciso di non emettere alcuna misura cautelare nei suoi confronti.