Napoli, professoressa aggredita dalla madre di un'allieva: "Mi ha colpita con furia"

Giovedì scorso una professoressa è stata aggredita dalla madre di una sua alunna per averle messo un voto basso

La docente di inglese Lucia Celotto del liceo Plinio Seniore di Castellammare, nel napoletano, è stata aggredita dalla madre di una studentessa perché le aveva messo 4.

Queste le parole dell’insegnante: “Mi è venuta contro come una furia. Ho provato terrore per me e per le ragazze che hanno assistito alla scena. Ha cominciato in men che non si dica a darmi colpi alla testa, alla spalla, al braccio, all’orecchio.”

La docente ha poi continuato: “Sono combattuta tra due sentimenti: la voglia di tornare e la paura di non farcela perché è stato veramente umiliante“.

Troppa violenza contro gli insegnanti

L’episodio non è l’unico accaduto negli ultimi giorni, infatti, sempre lo scorso giovedì si è verificata un’aggressione simile a Cesena. Lo zio di un alunno si è scagliato contro il preside colpendolo con un pugno perché non gli ha permesso di ritirare il nipote. In questo caso la scuola non aveva ricevuto la comunicazione da parte dei genitori del ragazzo, come prevede il regolamento, che avrebbe autorizzato lo zio a prelevare lo studente.

La proposta del ministro dell’Istruzione

I tanti episodi di violenza contro i docenti hanno portato il ministro Giuseppe Valditara a proporre che il ministero dell’Istruzione sia parte civile nel processo penale e che i professori non dovranno più pagare gli avvocati.

