Professore aggredisce il preside davanti agli studenti: rischia il licenziamento

Un professore ha aggredito il preside prendendolo a pugni, davanti agli studenti increduli.

É stato richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno provveduto a sedare la rissa. Il dirigente scolastico, il dottor Paolo Parolini (35 anni), ha spiegato che tutto è nato a causa di un diverbio tra lui e il docente. Come informa Leggo, ora quest’ultimo rischia il licenziamento in tronco. L’episodio è avvenuto nei corridoio della scuola media Mira Taglio (Venezia).

Professore aggredisce il preside: la ricostruzione dell’accaduto

Momenti di puro terrore per il preside Parolini, aggredito da un professore della sua scuola.

Come informa La Nuova Venezia, il docente in questione ha iniziato a inveire contro il giovane dirigente scolastico; il litigio è in seguito degenerato. Dalle parole, l’insegnante è passato purtroppo ai fatti, prendendo a pugni il preside. I carabinieri (che hanno una stazione a soli 20 metri dalla scuola) sono intervenuti immediatamente fermando il professore.

Il dirigente scolastico: “Diverbio nato per motivi professionali”

Parolini ha spiegato: “Tutto è nato a causa di un diverbio fra me e il professore, su motivi professionali”.

Il preside ha aggiunto che probabilmente l’insegnante sta vivendo un periodo difficile e ha quindi reagito in maniera spropositata.