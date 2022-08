Napoli-PSG, si tratta per Ruiz e Nava: il portiere potrebbe arrivare in prestito biennale

Trattative per Ruiz e Nava, 30 milioni per il centrocampista, prestito biennale per il portiere

Dopo i già diversi addii eccellenti: primo fra tutti Insigne, fantasista e capitano, ma anche uomini chiave come Koulibaly o Mertens, il Napoli è pronto a cedere un altro dei suoi giocatori più importanti della passata stagione: Fabian Ruiz

C’è l’accordo per Ruiz, nell’affare rientra anche il prestito di Navas

A quanto emerso in queste settimane, il centrocampista spagnolo sarebbe pronto a passare da Napoli a Parigi con una valutazione del cartellino che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro. La sua vendita risolverebbe a De Laurentis il problema di un calciatore decisamente importante, ma in scadenza di contratto, e si è visto in questi mesi come il patron del Napoli non sia in questo momento incline a trattative al rialzo coi propri giocatori.

Meglio vendere ora acquisendo un bel tesoretto che rischiare di farselo scappare tra un anno a grati. Nell’affare parigino potrebbe rientrare anche Keylor Navas: si parla in questo caso di un prestito biennale; per questo De Laurentis chiede qualche milione in più per il proprio centrocampista, soldi che evidentemente andrebbero ad essere impiegati per sostenere il pesante ingaggio di Navas. Un affare dunque che potrebbe fare bene ad entrambe le squadre, e che potrebbe sbloccare più di una situazione di mercato.