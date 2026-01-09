Rientro sulla Terra in anticipo per un equipaggio della Nasa sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale), a causa di un problema medico per uno degli astronauti. Si tratta della primi missione interrotta nella storia della ISS.

Nasa, un problema medico fa rientrare in anticipo l’equipaggio sulla ISS

La Nasa ha annunciato la decisione di far rientrare alla base, prima del previsto, un equipaggio sulla ISS, a causa di un problema di salute per uno degli astronauti.

Ad annunciarlo il capo della Nasa, Jared Isaacman. Nei prossimi giorni verrà decisa la data di rientro dell’equipaggio composto da quattro membri, provenienti da Stati Uniti, Giappone e Russia.

Nasa, equipaggio costretto a rientrare in anticipo dalla ISS: problema medico per un astronauta

Rientrerà prima del previsto sulla Terra la missione SpaceX-Crew 11 dalla ISS a causa di un problema medico di uno degli astronauti. Per motivi di privacy non è stata comunicata l’identità dell’astronauta che però, secondo quanto riferito dalla Nasa, è in condizioni stabili ma, per evitare rischi, si è comunque decido di anticipare la fine della missione. Questa sarà la prima evacuazione medica dalla Stazione Spaziale Internazionale della storia della Nasa L’equipaggio è arrivato sull’Iss lo scorso agosto e avrebbe dovuto durare almeno sei mesi.