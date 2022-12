Nasconde 20 mila euro in buoni postali nel camino: la moglie lo accende e li brucia

Un uomo aveva nascosto dei buoni fruttiferi postali del valore di 20 mila euro nel camino di casa.

La moglie ha però acceso il fuoco nel caminetto, in occasione del periodo natalizio, incendiandoli. Pare che lo sfortunato protagonista della storia volesse attendere che i buoni maturassero, decidendo di tenerli in un luogo in cui i ladri non potessero trovarli. L’uomo, che risiede in via dei Quattro Venti nel quartiere Monteverde, ha raccontato al Messaggero quel momento terribile, spiegando che quando ha visto le fiamme nel camino stava per svenire.

Ha poi chiarito perché li nascondeva in un simile posto: “Pensavo fosse un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo”.

Buoni fruttiferi postali al fuoco: 20 mila euro andati in fumo

Il signore di Roma ha spiegato che quest’anno non aveva fatto in tempo a spostare i buoni fruttiferi dal camino e ha così perso una somma importante pari a 20 mila euro.

L’uomo ha dichiarato di aver contattato suo fratello che lavora alle Poste e gli ha detto che fortunatamente si possono recuperare.

Cosa sono i buoni postali?

I buoni fruttiferi postali sono un prodotto delle poste che si ottiene tramite il versamento di una somma di denaro su un conto aperto opportunamente. Anche se il denaro può essere sempre prelevato, gli interessi non maturano prima di una finestra temporale fissa.

Esso è dunque vincolato per un periodo temporale ben definito.