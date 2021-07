Natalia Paragoni concorrente del Gf Vip? La verità dell’influencer

Natalia Paragoni sarà concorrente del Grande Fratello Vip 6? L'influencer ha svelato la sua opinione in merito.

Natalia Paragoni non sarà al GF Vip 6

L’influencer ha dichiarato di aver vissuto anzitutto molto intensamente la partecipazione del suo fidanzato, Andrea Zelletta, durante la quinta edizione del programma, motivo per cui avrebbe preferito non replicare l’esperienza. Natalia ha anche dichiarato inoltre che avrebbe scelto di rifiutare la proposta da parte della produzione per dare “un taglio diverso” alla sua immagine professionale. “Quando sono stata al Grande Fratello Vip gli autori mi hanno chiesto se io volessi partecipare.

La mia risposta però è sempre stata negativa. Non rientra tra i miei obiettivi”, ha raccontato l’influencer.

Per quanto riguarda i reality a cui avrebbe volentieri preso parte la fidanzata di Andrea Zelletta ha dichiarato: “Sono una persona che ama l’avventura. Probabilmente parteciperei a Pechino Express o a L’Isola dei Famosi”.

Natalia Paragoni: il libro

Di recente Natalia Paragoni ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, La vita secondo Naty, e ha confessato che al momento sarebbe concentrata sulla sua grande passione: la moda e l’universo beauty, motivo per cui avrebbe deciso di non prendere parte al GF Vip.

“Avevo paura del giudizio degli altri. Poi però ho deciso di condividere la mia storia con le persone per far conoscere una Natalia diversa dimostrando che non sono solo una beauty influencer”, ha dichiarato in merito all’uscita del suo libro.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: il matrimonio

Secondo indiscrezioni Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sarebbero pronti a convolare a nozze. Sulla questione al momento non vi sarebbero state ancora conferme da parte dei due diretti interessati, ma in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

I due stanno insieme ormai da diverso tempo e Andrea Zelletta nella casa del GF Vip aveva confessato di considerare Natalia la donna della sua vita. I due convoleranno davvero a nozze? Per il momento sui social tutto tace. Amedeo Venza ha dichiarato di aver saputo da fonti vicine alla coppia che la loro intenzione sarebbe quella di sposarsi entro la fine del 2022.