Natalia Paragoni, lo sfogo sui social che stupisce i fan: “Non ne posso più”

Natalia Paragoni si è affidata ai social per esprimere un duro sfogo: ecco di cosa si tratta

Natalia Paragoni è salita di recente alla ribalta del gossip essendo la fidanzata di Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore la bella valtellinese ha però avuto un pesante sfogo su Instagram, che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan.

Attraverso le sue Stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dunque confidato ai suoi follower di avere un problema serio che la attanaglia pressoché ogni mese e in merito al quale si è detta decisamente stanca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Nel dettaglio, Natalia si è rivolta alle donne che come lei hanno il problema della cistite, sfogandosi così: “Come minimo ce l’ho una volta al mese. Sarò soggetta, sarà il cambio stagione, lo stress”. A confortare l’influencer lombarda ci hanno pensato proprio le sue ammiratrici, che le hanno ad esempio consigliato di bere tanta acqua e del succo di mirtillo. A quel punto, la diretta interessata ha replicato che segue già tutte queste accortezze, ma niente sembra poter alleviare il disturbo.

Come detto, Natalia Paragoni ha ottenuto una certa popolarità grazie alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Dopo un periodo in sordina, l’ex modella è tornata alla ribalta dapprima per lo scherzo de Le Iene e poi per le sue ospitate nella Casa del Gf Vip, dove si trovava appunto il suo fidanzato Andrea Zelletta.