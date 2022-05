Nathaly Caldonazzo: “Lulù soffre moltissimo per Manuel”

Nathaly Caldonazzo ha rotto il silenzio in merito ad alcuni dei suoi ex coinquilini del GF Vip 6.

Nathaly Caldonazzo: la confessione

Reduce dall’esperienza del GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo ha svelato alcuni retroscena sulla coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Il nuotatore ha lasciato la principessa etiope appena un mese dopo la fine del reality show (con un comunicato diramato a mezzo stampa). “Io vivendo dentro la casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”, ha dichiarato la Caldonazzo.

La showgirl si è espressa anche su Barù e Jessica Selassié, che sono rimasti amici nonostante in molti sperassero che tra i due sbocciasse qualcosa di più che una semplice amicizia.

I due si sarebbero rivisti alla recente apertura del ristorante dell’enologo, a cui la Caldonazzo non sarebbe stata invitata: “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona”, ha dichiarato la showgirl. Inizialmente si era ipotizzato che anche tra lei e Barù potesse nascere qualcosa, ma l’enologo ha sempre smentito di essere interessato sentimentalmente a una delle sue coinquiline.

La verità su Antonio Medugno

Di recente Nathaly Caldonazzo è stata avvistata mano nella mano con l’ex coinquilino Antonio Medugno, ma lei stessa ha smentito che ci fosse del tenero tra loro due: “No, non è vero. Antonio è un amore, non c’è del tenero, ma come si fa. È troppo piccolo, ogni tanto chiacchieriamo sui social”, ha ammesso.