Nations League 2023, Italia-Olanda: gli azzurri vincono il terzo posto

Nations League 2023, l’Italia è terza: gli azzurri battono l’Olanda per 3-2

La finale Italia-Olanda per il 3° e il 4° posto della Nations League 2023 si è conclusa con la vittoria degli azzurri di Roberto Mancini che, per il secondo anno consecutivo, hanno conquistato il terzo posto.

Si è conclusa con un punteggio di 3-2 la partita Italia-Olanda giocata a Enschede. In questo modo, gli azzurri sono risciti a vincere la finale del terzo e del quarto posto della Nations League 2023, riconfermando per il secondo anno consecutivo il proprio successo. I tre gol della vittoria sono stati messi a segno da Dimarco e Frattesi nel primo tempo e da Chiesa nella ripresa.

Il primo calcio in rete è arrivato ad appena sei minuti dal fischio di inizio mentre il raddoppio c’è stato al 21esimo.

Per quanto riguarda la ripresa, l’Olanda è tornata in campo con Bergwijn, Weghorts e Wijnaldum e un nuovo modulo. Nonostante la stanchezza, l’Italia non ha abbassato la guardia ma Bergwijn, al 67esimo, è riuscito a sopraffare l’attenzione costante di Donnarumma segnando il primo gol della squadra.

Gli azzurri, tuttavia, hanno segnato il terzo gol poco dopo l’ingresso di Chiesa che, entrato in aria di rigore, ha calciato la palla dritta in rete.

All’83esimo, l’Olanda ha provato a rimontare e Weghorst ha segnato un gol che, dopo due minuti di controllo VAR, è stato annullato. Il secondo gol della squadra è arrivato al 89esimo ma, nonostante i nove minuti di recupero assegnati dall’arbitro, l’Olanda non è riuscita a pareggiare né a superare l’Italia. Gli azzurri, quindi, hanno vinto la finale del 3° e 4° posto, salendo sul podio della Nations League 2023.