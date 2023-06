Rischio sfratto per la famiglia di Reyes, le proprietà dell’ex calciatore ...

A causa degli ingenti oneri derivanti dalla gestione dell’eredità lasciata dal calciatore, la famiglia di José Antonio Reyesè alle strette: i parenti dell’atleta sono a rischio sfratto poiché le proprietà intestate al giocatore sono state messe all’asta per problemi economici.

Reyes, la famiglia del calciatore morto a rischio sfratto

José Antonio Reyes è tragicamente scomparso in un incidente stradale da ormai quattro anni. Nonostante il trascorrere del tempo, il Siviglia e i tifosi del club calcistico spagnolo non hanno mai dimenticato il giocatore. Allo stesso modo, il calciatore continua a essere nel cuore della sua famiglia che, pur straziata dal dolore della perdita, ha tentato di andare avanti, sopravvivendo alla tragedia.

Proprio per la famiglia Reyes, tuttavia, le cose sembrano essere recentemente peggiorate in modo drastico e radicale. I parenti del giocatore, infatti, non stanno facendo soltanto i conti con il lutto ma devono anche gestire una situazione finanziaria estremamente dura a causa degli oneri che comporta la gestione dell’eredità lasciata dall’atleta. La situazione è tanto più complicata se si considera l’assenza di un testamento scritto.

Le proprietà dell’ex calciatore messe all’asta per problemi economici

Reyes, morto a 36 anni, possedeva 18 proprietà intestate a suo nome, la maggior parte delle quali è gravata da ipoteche onerose. Le spese che la famiglia deve sostenere stanno prosciugando i conti. Per questo motivo, la moglie del giocatore, Noelia Lopez, oltre a controllare e gestire i beni del marito, deve anche fare i conti con un debito importante.

Il debito maturato dalla famiglia Reyes è talmente ingente che il Tribunale ha disposto la messa all’asta di alcune proprietà con il rischio che, nel caso in cui la situazione peggiori ancora, si arrivi al sequestro degli averi e allo sfratto.

Al momento, in una delle abitazioni intestate al calciatore e messe all’asta, vivono la moglie del giocatore e i tre figli della coppia.